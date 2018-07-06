Схожість індійської моделі на Ріанну допомагає боротися з дискримінацією: фото
23-річна індійська модель Рене Куджур зовнішньо схожа на відому співачку Ріанну. За її словами, моделям з темною шкірою важко знайти роботу в Індії, проте схожість на зірку змінило ставлення до Рене і допомагає їй у боротьбі зі стереотипами і дискримінацією.
Про це повідомляє видання "Hindustan Times".
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Фотографи говорили своїм клієнтам, що я схожа на Ріанну. Так було легше переконати їх. Ніхто не міг заперечувати, що Ріанна прекрасна... Ріанна вже довела людям, що сексуальна і красива, і Захід в захваті від неї. Якщо я схожа на співачку, як я можу бути непривабливою?! Ось як працює наш розум. Я не знаю, де б я була без Ріанни,
– заявила Рене Куджур.
На думку дівчини, її схожість із зіркою допомагає розширювати сприйняття краси в індійському суспільстві.
"Мало хто готовий порушувати правила. Більшість людей вважає красивою тільки світлу шкіру. Я щаслива, що беру участь у змінах", – додає модель.
Ріанна і Рене Куджур / Instagram
Ріанна і Рене Куджур / Instagram