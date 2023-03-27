Збирав інформацію про критичну інфраструктуру: в Польщі затримали російського шпигуна

Чоловікові, який визнав себе винним у шпигунстві на користь Росії, загрожує до 10 років позбавлення волі. За даними Окружної прокуратури в Гданську, він перебував у Польщі з січня.

За словами речниці Окружної прокуратури у Гданську, прокурора Гражини Вавринюк, іноземця затримали 21 березня. Його вже помістили під варту на 3 місяці.

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Російському шпигунові загрожує 10 років у в'язниці

Згідно з висновками слідства, чоловік збирав і передавав росіянам інформацію, зокрема про:

об'єкти критичної інфраструктури в Поморському і Куявсько-Поморському воєводствах,

діяльність служб, котрі є відповідальними за безпеку.

Під час допиту затриманий зізнався у шпигунській діяльності. Він також розповів про обставини, за яких був завербований російською розвідкою.

Згідно з висновками провадження, підозрюваного переконали займатися шпигунською діяльністю на території Польщі. Чоловік виконував завдання російської служби щонайменше від січня 2023 року,

– пояснила Вавринюк.

Прокуратура не розголошує детальної інформації про затриманого – його вік, громадянство тощо, а також обставини, за яких його затримали правоохоронці.

Заступник міністра з питань координації діяльності спецслужб Станіслав Жарин 27 березня повідомив про затримання ще одного іноземця, який працював на білоруські спецслужби. Шпигуна сприймали 1 березня. Він вже вислухав звинувачення і відправився під арешт на 3 місяці.

"Зібрані матеріали вказують на те, що підозрюваний проводив розвідку об'єктів, що стосуються безпеки Республіки Польща, зокрема пов'язаних з польськими збройними силами", – мовиться у повідомленні

У середині березня польські служби ліквідували шпигунську мережу, яка працювала на Росію. Група мала здійснювати підготовку до диверсійної діяльності на території країни. Загалом співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали 6 осіб. У зв'язку з діяльністю мережі, на залізничних шляхах та в об'єктах національної критичної інфраструктури Польщі оголосили тривогу.