У Києві обрали запобіжний захід одному з агентів Будапешта, який шкодив Україні

СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду українській державі. Було затримано двох агентів.

Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід одному із підозрюваних у шпигунській діяльності на користь Угорщині. Його триматимуть під вартою 60 діб, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо

Адвокат підозрюваного Михайло Якимчук повідомив, що суд задовольнив відповідне клопотання прокурора. За словами адвоката, подальші дії, зокрема можливе подання апеляції, узгоджуватимуть із підзахисним.

Нагадаємо, що 9 травня СБУ повідомила про викриття шпигунської мережі Угорщини, яка діяла в Україні.

Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів.

Було затримано двох агентів із мережі угорської спецслужби. Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифіковано Службою безпеки.

Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у "режим очікування" ще у 2021 році.

Ще одна затримана – колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. За наявною інформацією, серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

Зловмисникам повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.