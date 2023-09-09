У США ще занадто багато російських шпигунів, – директор ФБР
Джерело:The Hill
Кількість російських шпигунів у США залишається занадто великою, попри нещодавні зусилля з їхнього викорінення. Це те, з чим постійно бореться ФБР.
Про це на заході в Міжнародному музеї шпигунства заявив директор ФБР Крістофер Рей. За його словами, традиційна російська контррозвідувальна загроза продовжує залишатися великою.
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У США досі є багато російських шпигунів
Рей заявив, що слід російської розвідки все ще занадто великий у Сполучених Штатах.
І це те, з чим ми постійно стикаємося і намагаємося блокувати, запобігати й підривати всіма можливими способами,
– зазначив директор ФБР.
Водночас він підкреслив, що США досягли "дуже позитивних, значних успіхів" у цьому питанні за останні роки. Також у ФБР не забувають про "непропорційно великий" вплив Москви в США і про інтереси, які ці особи просувають.
"Якщо комусь потрібне нагадування про інтереси Росії, ви можете просто подивитися на те, що відбувається в Україні. І ми ніколи не випускаємо з уваги той факт, що це ті самі люди, які беруть участь у недобросовісній діяльності та агресії в Україні", – наголосив Рей.
За його словами, Росія також зараз використовує у своїх розвідувальних операціях:
- підставних осіб,
- осіб, що діють як посередники між агентами.
Зокрема, Рей навів приклад Гектора Алехандро Кабрера Фуентеса, громадянина Мексики, якого заарештувала американська влада у 2020 році за шпигунство на користь Москви.
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Шпигунський скандал у Молдові: коротко
- У липні ЗМІ повідомили, що російські спецслужби стежать за владою Молдови за допомогою антен на даху посольства. Зокрема, розслідувачі помітили там 28 супутникових тарілок, "штирів", а також передавальних або приймальних пристроїв.
- Окрім того, на даху посольства і сусідніх будівлях періодично бачили таємничих людей. Журналісти припустили, що насправді це засекречені офіцери зв'язку з ГРУ і СЗР, тісно пов'язані з хакерськими угрупованнями, що зламували пошту Ангели Меркель, Еммануеля Макрона і Гілларі Клінтон.
- Такі "вилазки" найчастіше відбувалися перед іноземними зустрічами чи черговими хакерськими атаками. Зокрема, перед атакою на головні інтернет-ресурси Молдови на даху посольства бачили людину, яка є відповідальною за секретні канали зв'язку зі штаб-квартирою ГРУ в Москві.
- Згодом з країни вислали 45 співробітників посольства Росії, яких підозрюють у шпигунстві.