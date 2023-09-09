У США ще занадто багато російських шпигунів, – директор ФБР

Кількість російських шпигунів у США залишається занадто великою, попри нещодавні зусилля з їхнього викорінення. Це те, з чим постійно бореться ФБР.

Про це на заході в Міжнародному музеї шпигунства заявив директор ФБР Крістофер Рей. За його словами, традиційна російська контррозвідувальна загроза продовжує залишатися великою.

Цікаво США, схоже, таки відправлять в Україну ракети великої дальності ATACMS, – АВС

У США досі є багато російських шпигунів

Рей заявив, що слід російської розвідки все ще занадто великий у Сполучених Штатах.

І це те, з чим ми постійно стикаємося і намагаємося блокувати, запобігати й підривати всіма можливими способами,

– зазначив директор ФБР.

Водночас він підкреслив, що США досягли "дуже позитивних, значних успіхів" у цьому питанні за останні роки. Також у ФБР не забувають про "непропорційно великий" вплив Москви в США і про інтереси, які ці особи просувають.

"Якщо комусь потрібне нагадування про інтереси Росії, ви можете просто подивитися на те, що відбувається в Україні. І ми ніколи не випускаємо з уваги той факт, що це ті самі люди, які беруть участь у недобросовісній діяльності та агресії в Україні", – наголосив Рей.

За його словами, Росія також зараз використовує у своїх розвідувальних операціях:

підставних осіб,

осіб, що діють як посередники між агентами.

Зокрема, Рей навів приклад Гектора Алехандро Кабрера Фуентеса, громадянина Мексики, якого заарештувала американська влада у 2020 році за шпигунство на користь Москви.

Варто прочитати Румунія і США залучать Україну до навчань у Чорному морі та дельті Дунаю

Шпигунський скандал у Молдові: коротко