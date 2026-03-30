Шпигував за воїном на користь Росії: у Німеччині заарештували підозрюваного українця

У Німеччині затримали 53-річного українця, який міг бути агентом Росії. Його підозрюють у шпигунстві за військовим, що служив на боці ЗСУ.

Про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини.

Що відомо про затримання українця?

Німецькі правоохоронці заявили, що 27 березня у місті Гаген поліція затримала українця, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби.

За даними слідства, агент щонайменше із листопада 2025 року збирав інформацію про людину, що раніше воювала в українській армії. Зараз колишній військовий перебуває у Німеччині.

Ця операція зі стеження, ймовірно, також була підготовкою до подальшої розвідки проти цієї особи в Німеччині,

– додали в прокуратурі ФРН.

Наступного дня підозрюваного доставити до слідчого суду, де потім його взяли під варту. Наразі триває розслідування.

Як уточнила речниця прокуратури ФРН, нова справа не пов'язана з іншими затриманнями у Німеччині та Іспанії. Тоді заарештували двох осіб, яких також підозрюють у роботі на спецслужби Росії, передає DIE ZEIT.

