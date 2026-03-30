Шпигував за воїном на користь Росії: у Німеччині заарештували підозрюваного українця
- У Німеччині затримали 53-річного українця за підозрою у шпигунстві на користь Росії, збираючи інформацію про військового ЗСУ.
- Затриманого взяли під варту, розслідування триває.
У Німеччині затримали 53-річного українця, який міг бути агентом Росії. Його підозрюють у шпигунстві за військовим, що служив на боці ЗСУ.
Про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини.
Що відомо про затримання українця?
Німецькі правоохоронці заявили, що 27 березня у місті Гаген поліція затримала українця, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби.
За даними слідства, агент щонайменше із листопада 2025 року збирав інформацію про людину, що раніше воювала в українській армії. Зараз колишній військовий перебуває у Німеччині.
Ця операція зі стеження, ймовірно, також була підготовкою до подальшої розвідки проти цієї особи в Німеччині,
– додали в прокуратурі ФРН.
Наступного дня підозрюваного доставити до слідчого суду, де потім його взяли під варту. Наразі триває розслідування.
Як уточнила речниця прокуратури ФРН, нова справа не пов'язана з іншими затриманнями у Німеччині та Іспанії. Тоді заарештували двох осіб, яких також підозрюють у роботі на спецслужби Росії, передає DIE ZEIT.
Останні викриття російських агентів
Служба безпеки України повідомила про затримання російського агента, який передавав дані про польоти авіації ЗСУ. Для стеження він облаштував спостережний пункт на даху будинку. Зловмисника засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Також СБУ затримала агента російської ГРУ. За даними слідства, житель Добропілля наводив удари по Покровському напрямку. Він збирав дані про позиції військових і передавав їх росіянам. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.