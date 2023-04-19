Шрам на шиї Путіна спровокував хвилю чуток про стан його здоров'я, – New York Post

Тема здоров'я президента Росії Владіміра Путіна все частіше з'являється в медійному просторі. Зокрема, заговорили про те, що в лідера ворожої держави серйозні проблеми після того, як було помічено шрам у формі літери "Z".

На Великдень "бункерний диктатор" вирішив показатися на людях та навіть відвідав церкву. Водночас на світлинах, що потім почали поширюватись мережею, звичайні люди, а потім і журналісти помітили "дивну мітку" на шиї.

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Зі здоров'ям – негаразди

Власне, на одному з фото, що опублікували кремлівські канали, Путін має похмурий вигляд і тримає свічку. Водночас на шкірі над коміром його сорочки видно невелику вм'ятину, що нагадує літеру "Z", яка стала символом окупантів у війни проти України.

Шрам на шиї Владіміра Путіна викликав нові чутки про те, що здоров'я російського президента може бути серйозно підірване на тлі війни проти України,

– пишуть у матеріалі видання New York Post.

Окрім того, там наведено заяву народного депутата України Олексія Гончаренка, який зауважив, що диктатор "не дуже добрий мав вигляд у церкві", адже пересувався з палицею та привертав до себе уваги якраз-таки завдяки цьому шраму.



Шрам на шиї в Путіна у формі літери "Z" / Фото з російських ЗМІ

Путін смертельно хворий