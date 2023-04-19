Шрам на шиї Путіна спровокував хвилю чуток про стан його здоров'я, – New York Post
Джерело:New York Post
Тема здоров'я президента Росії Владіміра Путіна все частіше з'являється в медійному просторі. Зокрема, заговорили про те, що в лідера ворожої держави серйозні проблеми після того, як було помічено шрам у формі літери "Z".
На Великдень "бункерний диктатор" вирішив показатися на людях та навіть відвідав церкву. Водночас на світлинах, що потім почали поширюватись мережею, звичайні люди, а потім і журналісти помітили "дивну мітку" на шиї.
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Зі здоров'ям – негаразди
Власне, на одному з фото, що опублікували кремлівські канали, Путін має похмурий вигляд і тримає свічку. Водночас на шкірі над коміром його сорочки видно невелику вм'ятину, що нагадує літеру "Z", яка стала символом окупантів у війни проти України.
Шрам на шиї Владіміра Путіна викликав нові чутки про те, що здоров'я російського президента може бути серйозно підірване на тлі війни проти України,
– пишуть у матеріалі видання New York Post.
Окрім того, там наведено заяву народного депутата України Олексія Гончаренка, який зауважив, що диктатор "не дуже добрий мав вигляд у церкві", адже пересувався з палицею та привертав до себе уваги якраз-таки завдяки цьому шраму.
Шрам на шиї в Путіна у формі літери "Z" / Фото з російських ЗМІ
Путін смертельно хворий
- Зазначимо, що про погіршення здоров'я "бункерного" навіть говорили в Головному управління розвідки України. Очільник структури Кирило Буданов запевняв, що Путін смертельно хворий на рак та уже не перший місяць бореться з цієї недугою.
- Разом з тим він переконаний, що помре лідер ворожої держави після перемоги України в цій війні. За його словами, вона однозначно має статися швидше, аніж похорон диктатора.
- Окрім того, політичний аналітик Олександр Кочетков говорив про те, що Путіну уже починають готувати заміну в Кремлі. Як він констатував, політикою теперішнього президента уже незадоволені всі в Росії.
- Себто можна підсумувати, що "бункерний" або помре сам, або його вб'ють – щасливого фіналу в цій історії для Путіна немає.