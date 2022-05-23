Шредер і Шольц стали "офіціантами" Путіна, – політолог Давидюк

Проросійський вплив, наприклад, у Німеччині, Франції чи Угорщині зараз дуже відчутний Україні. Тоді як деякі країни могли забули справжнє значення "політики".

Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він вважає, що у Берліні забули, що політика – це служіння.

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За його словами, тоді як там вважають, що це "обслуговування інтересів Путіна" чи "Північного потоку". Однак їм треба зрозуміти, як вважає політолог, що це програшна гра.

"Російський корабель – і політичний, і військовий, – потонув. Тому що всі ставки Росії – невдалі, злочинні та людоненависницькі", – переконаний Давидюк.

Так, Шредер став супермільярдером, але від цього почали гинути мирні люди, яких прийшли ґвалтувати російські солдати. Це буде на його крові. Саме це згадуватимуть про його каденцію правління. Проблема Шредера і Шольца, до речі, теж, у тому, що згадуватимуть їхнє "обслуговування" Путіна. Вони стали "офіціантами" Путіна,

– додав він.

Це саме те, з чим вони увійдуть в історію, впевнений політолог. Натомість вони могли запам'ятатись канцлерами великої та сильної Німеччини, якою вона могла б бути.

Що відомо про Шредера

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер був членом ради директорів російської державної нафтової компанії "Роснефть".

У лютому 2022 року його висунули до ради директорів російської енергетичної компанії "Газпром".

Після вторгнення Росії в Україну співробітники офісу Шредера у Берліні звільнилися на знак протесту проти його відмови покинути ці посади.

Також міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер висловився за припинення державної підтримки Шредера через його ділові зв'язки з Росією.

Нещодавно він заявив про відмову очолювати наглядову раду російської компанії "Роснефть" після того, як німецький парламент позбавив його значної частини канцлерських привілеїв.

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