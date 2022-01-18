Штати готують санкції проти російських колаборантів, – ЗМІ

США готують фінансові санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі. Відомо, що їх запровадять проти чотирьох осіб.

Відповідну інформацію оприлюднила американська преса, посилаючись на джерела. Це трапилось 18 січня.

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Штати готують санкції проти проросійських бойовиків

США готують фінансові санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі. Оскільки держсекретар Ентоні Блінкен прямує до Європи, щоб зустрітися з керівництвом України та своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Мовиться про фінансові санкції для громадян України, які пристали до колаборації з Росією через так звані самопроголошені "республіки" на окупованій Росією частині Донбасу. Зокрема, США попросить західні банки заморозити їхні рахунки,

– мовиться у повідомленні.

Це частина дипломатичного тиску на Росію, щоб вона відмовилася від вторгнення на українську територію. Відомо, що санкції запровадять проти чотирьох проросійських бойовиків.

За даними виданням, офіційно про санкції оголосять в четвер, 20 січня.

Коротко про санкції США проти Кремля

На тлі агресії Кремля проти України в Сенаті США опублікували проєкт санкцій проти самого Володимира Путіна та інших російських високопосадовців. Їх запровадять у випадку нападу Росії на Україну.

У проєкті санкцій мовиться Володимиру Путіну заборонять в'їзд в США та заморозять американські активи.

Такі ж обмеження діятимуть для прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, голови МЗС Сергія Лаврова та міністра оборони Сергія Шойгу, а також – командувачів різних військ та інших осіб, яких Білий дім визнає причетними до агресії проти України.

Окрім того, санкції запровадять проти "Північного потоку-2" та системи грошових переказів SWIFT.

18 січня в Євросоюзі заявили, що запровадять санкції проти Москви, якщо та знову вторгнеться в Україну. Втім, про превентивні антиросійські заходи наразі не мовиться.

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