Штати закликають Росію визнати відповідальність за збиття МН17

Рівно 7 років тому над окупованою частиною Донбасу збили літак малайзійських авіаліній з пасажирами. Посольство США закликають Росію визнати відповідальність у збитті боїнга МН17.

Відповідне звернення з'явилось на сторінці посольства. Там також нагадали про те, що територію, де збили літак, контролювала Росія.

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США закликає Росію взяти відповідальність за МН17

У посольстві нагадали, що 7 років тому, 17 липня 2014 року, рейс MH17 збили над територією Донецької області України контрольованими Росією силами. Пригадали, що Росія дотепер не визнала цих фактів.

У 7 річницю цієї трагедії ми закликаємо Росію визнати відповідальність у збитті літака та повністю співпрацювати зі слідством,

– закликало посольство.

Трагедія МН17: останні новини

Суд у Гаазі розглядає справу збиття боїнга. Станом на липень 2021 року суд призупинив розгляд справи до 6 вересня.

У роковини трагедії ЄС просить Росію визнати відповідальність за неї. Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

У Нідерландах вшановують пам'ять загиблих. Вшанування буде біля меморіального комплексу пам'яті жертв трагедії. Він розміщений поблизу аеропорту "Схіпгол", звідки 17 липня 2014 року вилетів літак.

Володимир Зеленський 17 липня 2021 року висловив співчуття та заявив, що "докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча!".

17 липня 2014 року над Донбасом збили пасажирський літак Boeing-777, що здійснював рейс MH17. Загинули всі, хто був на літаку – 298 осіб. У трагедії звинувачують проросійських Олега Пулатова, Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка.



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