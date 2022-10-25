Дитячі виправдання та прохання Путіна, – Давидюк про мету першого візиту Штайнмаєра в Україну

Уранці 25 жовтня до Києва вперше з початку повномасштабної війни приїхав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Його візит до України кілька разів переносили, бо це у той чи інший момент нібито було надто небезпечно.

З чим Штайнмаєр приїхав до Києва

Хоч насправді ця причина більше схожа на дитячі виправдання, адже інші світові політики приїжджали до нас, скільки і коли хотіли, і їх радо зустрічали. Схоже, що їм росіяни не заважали, однак для Штайнмаєра це було проблемою. Про це 24 каналу розказав політолог Микола Давидюк.

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Він вважає, що президент Німеччини приїхав до України насамперед для того, аби просувати путінські наративи та свою зрадницьку формулу. На думку політолога, Штайнмаєр приїхав тиснути на офіційний Київ, на президента Зеленського, аби українська влада врешті піддалася на вмовляння Путіна про сезонне перемир'я у війні.

Давидюк зауважив, що хоч Німеччина і запаслася газом на зиму, для неї було б спокійніше, якби енергетичної кризи не було, а Україна та Росія все ж про щось домовилися.

Німці дуже бояться, що якщо росіяни й далі битимуть по критичній інфраструктурі України, то потенційно ще 10 – 15 мільйонів українців можуть виїхати за кордон і створити певну міграційну кризу. Тому вони тиснуть, мовляв, давайте щось підписувати, а якщо не підписувати, то погодити принаймні мовчазний мир чи мовчазну паузу на зиму,

– наголосив політолог.

За його словами, Штайнмаєр явно приїхав на прохання путіністів нас вмовляти, щоб йому було там спокійніше і комфортніше. "А що буде тут – його взагалі не хвилює. Це навіть не написання нас як буферної зони, це спроба змусити до так званої тимчасової капітуляції, яка стане капітуляцією загальною", – наголосив Давидюк.

Він також додав, що Штайнмаєр приїхав сьогодні до України, щоб займатися лобіюванням старих німецьких бізнес-еліт на користь старих німецьких бізнес-еліт і за гроші старих німецьких бізнес-еліт, які найближче комунікують із Путіним. Але його потрібно повернути до реальності, бо "Північного потоку" немає, а на тому, що залишилося, багато не заробиш.

Якби Штайнмаєр приїхав сюди і сказав: "Ви до кінця року вступаєте в Європейський Союз", ціни б йому не було, ми б його носили на руках. Але якщо він цього не говорить, значить він привіз путінський план,

– підсумував Микола Давидюк.

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