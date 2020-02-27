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      Штепа на волі: скандальній ексмерці Слов’янська не можуть обрати запобіжний захід

      - Читать новость на русском
      Неля Штепа / ua.korrespondent.net

      Суд не зміг обрати колишній міській голові Слов’янська Нелі Штепі запобіжний захід. Засідання суду у її справі не відбулося – на нього не прийшли обидва прокурори, які перебувають у відпустці.

      Цікаво, що раніше прокурори Олена Кравченко та Ірина Кадигроб погодили дату засідання. Відтак, Орджонікідзевський суд Харкова переніс розгляд справи на 23 березня. Про це повідомив адвокат Нелі Штепи Олександр Шадрін, передає Укрінформ.

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      Таким чином, обрання для Штепи запобіжного заходу, який не обраний з 2018 року, знову не відбулося. У своєму клопотанні прокурори просили для неї цілодобовий домашній арешт,
      – додав захисник.

      Шадрін додав: на засідання суду Штепа приїхала зі Слов’янська, а до обрання запобіжного заходу вона не має зобов’язань цілодобово перебувати вдома.

      Увага! Слухання справи проти Штепи розпочалося у 2014 році.

      У чому звинувачують Штепу? СБУ розпочало слідство проти Нелі Штепи у квітні, а арештували її у липні 2014 року. Її звинувачують у сепаратизмі. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна ввести війська до Слов'янська під примусом бойовиків. Своє інтерв'ю російським пропагандистським каналам назвала зробленим "під дулом автомата".

      За час розгляду справу Штепи змінило 5 районних судів і 11 складів суду. Підсудна далі наполегливо заявляє про свою невинність. У випадку визнання судом вини Штепи їй загрожує довічне ув'язнення.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова Кримінальні новини Війна на Донбасі Слов'янськ Рішення суду Неля Штепа
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