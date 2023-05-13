Кілька полковників "демобілізувалися": Штефан розповів про ураження пункту росіян у Кліщіївці
Джерело:Анатолій Штефан "Штірліц"
Українські захисники продовжують надсилати "подарунки" росіянам, що перебувають на території нашої країни. Цього разу наші бійці уразили пункт російського командування у Кліщіївці.
Офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан "Штірліц" наголосив, що внаслідок удару загинули щонайменше 3 офіцери російської армії та 20 солдатів. Втрати щодо озброєння та військової техніки – уточнюються.
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Штефан підрахував кількість росіян, що загинули після удару в Кліщіївці
"Штірліц" повідомив, що внаслідок "бавовни" в Кліщіївці без командування лишилася 4 окрема мотострілецька бригада, що входить до 2 армійського корпусу росіян на Донбасі. Військовослужбовець передав "щирі вітання родинам демобілізованих росіян.
Наразі відомо про загибель таких російських командирів:
- заступник командувача 2 армійського корпусу з морально-психологічного забезпечення полковник "Т";
- командир 4 окремої мотострілецької бригади полковник "М";
- начальник штабу 4 окремої мотострілецької бригади полковник "М";
Крім цього, також важкі поранення отримав і заступник командира бригади полковник "Я". Однак Штефан висловив сподівання, що його теж "демобілізують".
Військовий також розповів, що командування корпусу приїхало, щоб "підняти всіх в атаку на конях і з шаблями", але не очікували "подарунка" від Збройних Сил.
Росіяни втрачають велику кількість своїх військ на фронті
- За даними Генштабу ЗСУ, окупанти за 12 травня втратили приблизно 590 осіб "двохсотими". Таким чином кількість безповоротних втрат сягнула позначки у більш ніж 198 тисяч.
- Журналісти британського BBC провели власне розслідування щодо кількості ліквідованих росіян на війні проти України. Їм вдалося встановити імена більш ніж 22 тисяч російських загарбників.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що шалені втрати зупинили б будь-яку країну від продовження війни, однак не Росію. Він зазначив, що для їхньої влади людське життя нічого не вартує.