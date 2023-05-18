Підняв у повітря диван: у Анкарі здійнявся серйозний шторм

В столиці Туреччини 17 травня знявся серйозний шторм. Вітер зніс дах одного з місцевих торгових центрів і зруйнував мінарет мечеті, поранивши одну людину.

Негода в Анкарі спричинила чимало проблем міській владі. Повітрям під час шторму літали дахи будівель, гілки дерев та навіть меблі.

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Диван під час шторму вилетів з багатоповерхівки

Після одного з найсильніших поривів вітру з однієї з багатоповерхівок вилетів диван, пролетів кілька десятків метрів у повітрі і врізався в іншу будівлю. Відео, на якому вдалося зловити політ дивана, швидко стало вірусним у соцмережах.

В Анкарі зазнімкували політ дивана / Відео Duvar.English

Негода у столиці Туреччини найсильніше розгулялася у районі Етімесгут – там шторм зруйнував одну з місцевих мечетей, а дах торгового центру повністю зірвало. Швидкість вітру досягла 45 кілометрів на годину, проте це виявилося тільки початком негоди – згодом вітер посилився.

Шторм також зніс у Анкарі кілька дерев, і місцева влада вже повідомила про одного постраждалого.

В Анкарі почався сильний дощ. Усі наші відповідні команди перебувають в стані готовності. Ми маємо 1221 транспортний засіб і 2565 осіб персоналу, вони постійно втручаються у ліквідацію негативних наслідків дощу,

– написав мер столичного муніципалітету Анкари.

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