Підняв у повітря диван: у Анкарі здійнявся серйозний шторм
Джерело:Duvar.English
В столиці Туреччини 17 травня знявся серйозний шторм. Вітер зніс дах одного з місцевих торгових центрів і зруйнував мінарет мечеті, поранивши одну людину.
Негода в Анкарі спричинила чимало проблем міській владі. Повітрям під час шторму літали дахи будівель, гілки дерев та навіть меблі.
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Диван під час шторму вилетів з багатоповерхівки
Після одного з найсильніших поривів вітру з однієї з багатоповерхівок вилетів диван, пролетів кілька десятків метрів у повітрі і врізався в іншу будівлю. Відео, на якому вдалося зловити політ дивана, швидко стало вірусним у соцмережах.
В Анкарі зазнімкували політ дивана / Відео Duvar.English
Негода у столиці Туреччини найсильніше розгулялася у районі Етімесгут – там шторм зруйнував одну з місцевих мечетей, а дах торгового центру повністю зірвало. Швидкість вітру досягла 45 кілометрів на годину, проте це виявилося тільки початком негоди – згодом вітер посилився.
Шторм також зніс у Анкарі кілька дерев, і місцева влада вже повідомила про одного постраждалого.
В Анкарі почався сильний дощ. Усі наші відповідні команди перебувають в стані готовності. Ми маємо 1221 транспортний засіб і 2565 осіб персоналу, вони постійно втручаються у ліквідацію негативних наслідків дощу,
– написав мер столичного муніципалітету Анкари.
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