Сильний вітер і величезні хвилі: шторм "Ельза" тероризує Кубу – приголомшливі фото

Тропічний шторм "Ельза" приніс безперервну зливу і метрові хвилі в східну частину Куби. Влада екстренно евакуювала понад 100 тисяч осіб, адже очікується, що ситуація погіршиться.

Найбільше від стихійного лиха потерпає південне узбережжя Карибського острова. Від сильного вітру ломляться пальми, а злива не припиняється ні на хвилину.

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Тропічний шторм "Ельза": головне

До 3 липня "Ельза" була ураганом категорії 1 з 5. Він утворився у Карибському морі й рухається у бік США. Очікується, що вже 6 липня "Ельза" прийде до американського штату Флорида. Шторм розпочнеться 5 липня і пройде близько Флорида-Кіс рано вранці наступного дня.

Наслідки негоди

"Ельза" завдала шкоди кільком східним Карибським островам. Не аби як постраждав Барбадос:

понад 1 100 осіб повідомили про пошкодження будинків,

62 будинки обвалилися.

Негода вирує на Кубі / Фото AP, EPA

Є жертви

На жаль ураган "Ельза" забрав життя 3 людей. Трагедії сталися у Сент-Люсії та Домініканській Республіці.

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Людей евакуювали

Влада Куби ухвалила рішення про евакуацію людей з потенційно небезпечної частини країни. Так, понад 100 000 людей залишили свої будинки. Хтось ховається в будинках родичів і друзів, а хтось – в урядових притулках.

Якою буде ситуація далі

Синоптики попереджають про сильні дощі протягом декількох днів. Найсильніші з них очікуються в центральній і західній Кубі.

Шторм принесе на Кубу від 5 до 10 дюймів (від 13 до 25 сантиметрів – 24 канал) дощу, а в деяких місцях випаде до 15 дюймів (38 сантиметрів – 24 канал),

– мовиться в повідомленні.

Така кількість опадів може призвести до повеней та зсувів.



Траєкторія руху урагану "Ельза" / Фото з Google Maps