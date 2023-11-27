"Зриває дахи багатоповерхівок": у Грузії шторм руйнує інфраструктуру
Шторм у Чорному морі дістався Грузії, де зараз затоплює прибережні міста. Страждає інфраструктура та житлові будинки.
Восьмибальний шторм у Грузії спричинив серйозні пошкодження інфраструктури прибережної зони курортів Кобулеті та Батумі, а також міста Поті на узбережжі Чорного моря. Як повідомляють місцеві ЗМІ, Служба управління надзвичайними ситуаціями Грузії оприлюднила заяву, в якій повідомляє про загрозу.
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Шторм у Грузії
Закликаємо населення, особливо жителів прибережних районів, утриматися від пересування поблизу берегової лінії через шторм та негоду,
– йдеться у повідомленні.
Через сильний вітер, рясні опади та шторми в різних частинах країни для вирішення ситуації мобілізовані бригади швидкого реагування, зокрема пожежники, поліцейські та місцеві муніципалітети, зазначають місцеві ЗМІ. У Кобулеті постраждав пляж та інфраструктура, пошкоджено кафе й бари.
Шторм у Кобулеті: відео із соцмереж
У Батумі пошкоджено Новий бульвар та розмиті пішохідні доріжки. Стихія затопила вулиці Хімшіашвілі, де постраждали перші поверхи житлових будинків. У портовому місті Поті також зафіксували сильний вітер, який зриває дахи багатоповерхівок. Ліквідація наслідків наразі продовжується.
У Батумі також шторм влаштував сильну повінь: відео із соцмереж
Що відомо про негоду у Чорному морі
- На території окупованого Криму без світла залишилися майже півмільйона жителів. Через наслідки стихії було призупинено рух громадського транспорту. Є постраждалі.
- Водночас в Одесі у зв'язку з негодою на одній з котелень впала труба заввишки понад 100 метрів. Причиною став сильний вітер. Наразі на місці, де впала труба, продовжують розбирати завали.
- У тимчасово окупованому Бердянську також вирує шторм. Через негоду затопило вулиці, вітер повалив дерева. У місті обірвані електромережі, зокрема у Лісках та Слобідці відсутнє електропостачання.