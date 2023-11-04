Вітер 207 кілометрів на годину: смертоносний шторм "Кіран" забрав життя понад десятка людей

З минулого тижня у Європі вирує потужний шторм "Кіран". Стихійне лихо торкнулося Іспанії, Італії, Франції та інших країн Центральної та Південної Європи.

Станом на п'ятницю, 3 листопада, ураган "Кіран" забрав життя щонайменше 14 людей, передає 24 Канал. Аномальний дощ викликав повені на значній території Європи, замкнувши мешканців у будинках, затопивши лікарні та перекинувши автомобілі.

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Вітер вириває дерева з корінням та зриває дахи

Потужний шторм просувається на схід через континент, завдаючи ще більше руйнувань та смертей. Негода зараз вирує в Албанії. У країні затопило багато доріг, зокрема в столиці Тирані.

Там чоловік не впорався з керуванням автомобіля через воду, внаслідок чого з'їхав з дороги та врізався в огорожу. На жаль, водій загинув.

"Кіран" дійшов до адріатичних берегів Балкан, де сильні вітри виривали з коренем дерева та зривали дахи. Через негоду Хорватія зупинила пороми, що з'єднують її острови з узбережжям.

За даними представників служби цивільного захисту Італії, за три години від прибережного міста Ліворно до внутрішньої долини Муджелло випало 200 міліметрів дощу, що спричинило розлив річки.

У Тоскані 85-річного чоловіка знайшли на затопленому першому поверсі свого будинку та 84-річну жінку, яка померла, намагаючись відкачати воду зі свого помешкання. Ще трьох людей вважають зниклими безвісти.

Була безпрецедентна хвиля водяних бомб,

– зазначив губернатор Тоскани.

В Іспанії смертоносний шторм спричинив лісові пожежі. Влада вже евакуювала близько 800 людей, що живуть поблизу палаючих лісів. Ще понад 2 500 осіб готуються до евакуації.

Місцями швидкість вітру досягає 207 кілометрів на годину.

У Бельгії помер 5-річний українець

Пресслужба МЗС підтвердила загибель 5-річного хлопчика з України внаслідок потужного вітру. Він загинув 2 листопада у бельгійському місті Гент. Дитина бавилася на ігровому майданчику, коли почався штормовий вітер. Обламані штормом гілки дерев впали на нього. Дитину відразу госпіталізували, втім лікарям не вдалося врятувати хлопчика.

Разом з маленький українцем гралася ще одна 3-річна дитина, яка зазнала значних поранень.