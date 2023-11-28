Навіть стихія проти Путіна: шторм оголив Кримський міст для атаки дронів
Після успішних атак України по Кримському мосту росіяни вирішили облаштувати оборонні загородження біля незаконної споруди. Однак шторм, який вирує у Чорному морі, схоже, звів нанівець старання російських окупантів.
OSINT-дослідник Браян за допомогою супутникових знімків проаналізував, яка ситуація з оборонними спорудами біля Кримського мосту, пише 24 Канал. Аналітик дійшов висновку, що шторм, ймовірно, зруйнував загородження.
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Севастопольська бухта теж може бути вразливою
Також OSINT-дослідник припускає, що росіяни могли зняти загородження, щоб запобігти будь-якій шкоді для них.
Під час недавніх штормів, що спустошили регіони Криму, загородження або були змиті через шторм на морі, або були зняті, щоб запобігти будь-якій шкоді для них. Шторм заповнив воду мулом, через що стало складніше визначити стан встановленого захисту,
– зазначає він.
За словами аналітика, ці бони були встановлені для захисту моста від атак дронів біля Керч-Єнікальського каналу, під Керченським мостом. Аналогічні загородження були змиті й у районі Севастопольської бухти.
Якщо оборонні конструкції росіян дійсно змило, то флот росіян у Криму втратив безпеку й тепер вразливий для атак дронів з боку України.
Також варто додати, що в Севастополі, як пишуть місцеві ресурси, шторм виніс на берег морську міну. Міна нібито виявилася навчальною.
У Севастополі на берег викинуло міну / Фото з мережі
Україна робить Крим непридатним для флоту Росії
- Протягом повномасштабного російського вторгнення Україна зробила чимало кроків, щоб відтіснити Чорноморський флот Росії з Криму. На одному з перших етапів Україна потопила крейсер "Москва", а також звільнила острів Зміїний.
- Це дозволило влітку 2022 року відновити експорт продовольства з України. Через рік Росія саботувала "зернову угоду", тому Україна вирішила самостійно забезпечити безпечний рух торгових суден.
- Так, влітку – восени 2023 року українські військові знешкодила два російські великі десантні кораблі "Оленегорський горняк" і "Мінськ", підводний ракетоносій "Ростов" і малий ракетний корабель "Аскольд".
- Українські військові двічі успішно завдавали ударів по Кримському мосту та атакували штаб Чорноморського флоту.
- У підсумку ВМС ЗСУ констатували, що Росія перейшла до оборони в Чорному морі. Окупантам довелося перебазувати свої основні військові кораблі до Новоросійська.