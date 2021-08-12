США скували стихії: руйнівний шторм пронісся штатом Мічиган, а у Каліфорнії страшні пожежі
Джерело:ABC news
У штаті Мічиган у США пронісся руйнівний шторм, який лишив сотні будинків без електроенергії. Тим часом на іншому боці держави, у штаті Каліфорнія, вирують страшні лісові пожежі.
На подолання обох надзвичайних ситуацій направили тисячі рятувальників. Найсильніші пориви шторму над Мічиганом вже минули, а деякі осередки пожеж у Каліфорнії досі не можуть локалізувати.
Тим часом Потужні пожежі в Греції: поліція затримала понад 100 паліїв лісу
Шторм у Мічигані
11 серпня вдень потужна лінія гроз повалила дерева та лінії електропередач у середині штату Мічіган. Шторми увійшли в округ Дженесі близько 15:00 і швидко рушили на північний схід, залишивши за собою слід.
Близько 12 тисяч споживачів втратили електроенергію в південній частині округу Джіні, а також майже 5 500 – в північній частині округу Лівінгстон.
Як на Мічиган насувався шторм: дивіться відео
Повалені дерева у Мічигані / Фото з ABC news
Пожежі у Каліфорнії не вгавають
У середу 11 серпня вогонь розрісся з небувалою силою. За даними Cal Fire, вогонь зруйнував понад 500 будинків і 130 комерційних споруд та інших господарських будівель.
Чиновники пожежної охорони Каліфорнії просили мешканців залишатися пильними протягом наступних кількох місяців. Весь цей час називають "пожежним сезоном штату".
Повністю випалене містечко Грінвіл / Фото AP
Пожежа Dixie – друга за величиною пожежа в історії штату і одна з найбільш руйнівних. До вечора в середу вогонь спалив 505 413 акрів (близько 204 тисяч гектарів – 24 канал).
Пожежі у Каліфорнії 2021: що відомо
- Як і минулого року, штат Каліфорнія охопила величезна лісова пожежа. Цьогоріч вона отримала назву Dixie.
- Ця лісова пожежа повністю зруйнувала місто Грінвіл.
- Внаслідок катастрофи 4 людини зникли безвісти.
- Сильні вітри і крутий рельєф місцевості ускладнюють стримування полум'я.
- Пожежу локалізували на менш ніж 50%.