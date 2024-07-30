В Україні – штормове попередження: які області охопить негода

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Негоду очікують в більшості регіонів нашої країни.

Де оголошено штормове попередження та якою буде погода, передає 24 Канал.

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Шторм в Україні

Синоптики опублікували попередження на 30 липня. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Вночі у північній частині, вдень в Україні, крім півдня, пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду,

– пишуть в Укргідрометцентрі.

Штормове попередження 30 липня 2024 / Укргідрометцентр

До слова, у північних регіонах, вночі також і в Донецькій та Луганській областях, вдень у більшості центральних та Харківській областях місцями можливі короткочасні дощі. На решті території країни опадів не передбачається.

Українцівзакликають бути обережними та враховувати погодні умови при плануванні своїх справ на цей день.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...+16, вдень +20...+25. На півдні країни вночі буде тепліше – +15...+20 градусів, вдень – +24...+29. Вітер буде переважно північно-західним, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.