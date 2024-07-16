На Львівщину сунуть сильні дощі та грози: доки буде негода, у яких ще областях її чекати

Потужна негода знову накриє Львівську область. Очікуються сильні дощі, грози, град та шквали.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. Як довго вируватиме негода на Львівщині, передає 24 Канал.

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У Львівській області пройдуть сильні дощі

У Львівській області оголосили штормове попередження. І рівень небезпечності, жовтий.

Ввечері зі збереженням до кінця доби 16 липня та вдень 17 липня місцями значні дощі. 17 липня грози, місцями шквали 15 – 20 метрів на секунду, град,

– заявили в регіональному центрі з гідрометеорології.

На Львівщині вируватиме негода / Інфографіка регіонального центру з гідрометеорології

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В яких областях прогнозують негоду

Укргідрометцентр повідомив, що до кінця доби 16 липня у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Одеській областях, вночі 17 липня на Волині грози, подекуди град та шквали 15 – 20 метрів на секунду (І рівень небезпечності, жовтий).

В яких областях прогнозують негоду / Скриншот з Укргідрометцентру