На Львівщину сунуть сильні дощі та грози: доки буде негода, у яких ще областях її чекати
Потужна негода знову накриє Львівську область. Очікуються сильні дощі, грози, град та шквали.
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. Як довго вируватиме негода на Львівщині, передає 24 Канал.
Дізнайтеся більше В яких областях йтимуть дощі найближчими днями
У Львівській області пройдуть сильні дощі
У Львівській області оголосили штормове попередження. І рівень небезпечності, жовтий.
Ввечері зі збереженням до кінця доби 16 липня та вдень 17 липня місцями значні дощі. 17 липня грози, місцями шквали 15 – 20 метрів на секунду, град,
– заявили в регіональному центрі з гідрометеорології.
Зверніть увагу Чи буде спека +50 градусів і коли в Україні нарешті похолодає: інтерв'ю з синоптикинею Птухою
В яких областях прогнозують негоду
- Укргідрометцентр повідомив, що до кінця доби 16 липня у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Одеській областях, вночі 17 липня на Волині грози, подекуди град та шквали 15 – 20 метрів на секунду (І рівень небезпечності, жовтий).
- До речі, Вінницька міськрада також писала, що в другій половині дня й до кінця доби 17 липня очікується гроза, місцями град діаметром від 6 до 19 міліметрів і шквали 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.
- До кінця доби 16 липня на Черкащині також прогнозують грози, а в окремих районах град 6 – 7 міліметрів і шквали.