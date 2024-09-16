Майже по всій Україні оголосили штормове попередження: коли та доки вируватиме негода

Для низки регіонів синоптики оголосили штормове попередження. У більшості областей очікуються сильні пориви вітру.

Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру. За словами синоптиків, негода почне вирувати вже сьогодні, 16 вересня, й триватиме щонайменше до кінця поточної доби.

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Штормове попередження в Україні

До кінця доби 16 вересня у центральних, південних, східних, Тернопільській та Хмельницькій областях пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду (I рівень небезпечності, жовтий),

– йдеться у повідомленні синоптиків.

Зверніть увагу! I рівень небезпечності – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Тому синоптики рекомендують зберігати підвищену уважність та обережність, а також слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.



Де оголошено штормове попередження / Фото Укргідрометцентру

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що 16 вересня низкою областей прокотиться справжня осіння негода. Гроза, сильний дощ і поривчастий вітер охопить західні та південні області.