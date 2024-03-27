У семи областях України оголосили штормове попередження: скільки триватиме
27 березня 2024, 16:52Читать новость на русском
У низці областей України на середу, 27 березня, оголосили штормове попередження. У семи західних областях України очікується штормовий вітер, який протримається до кінця поточної доби.
Повідомляється про I рівень небезпечності – жовтий. Де буде негода, спрогнозували в Укргідрометцентрі.
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Мовиться про Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську та Чернівецьку області.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 березня у більшості західних областей пориви вітру 15 – 20 м/с", – попереджають українські синоптики.
Метеорологічне попередження на 27 березня / Скриншот з Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
- За даними метеорологів, на 27 березня в Україні прогнозували мінливу хмарність. В Укргідрометцентрі зазначали, що опадів у цей день не передбачається, за винятком східних областей, де місцями може йти невеликий дощ.
- У південних регіонах на ранок прогнозували туман, зокрема, у Кіровоградській, Черкаській та Чернігівській областях.
- Мовилось, що очікується переважно південно-східний напрямок вітру зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Проте вдень у західних областях можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду.
- Температура вночі – від +3 до -2. Прогнозували, що удень температура підніметься до комфортних +10 – +15. Втім, на високогір'ї Карпат – прохолодніше. Від -1 до -6 уночі та від +5 до +10 тепла вдень.
- В небі над Україною очікується мінлива хмарність. На сході України очікуються дрібні дощі.
- Загалом в Україні до кінця березня очікується нестійка погода з опадами та коливаннями атмосферного тиску. Цікаво, що температура повітря збережеться високою. Синоптик Ігор Кібальчич сказав, що в березні може пригріти майже до +30 градусів.