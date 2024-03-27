У семи областях України оголосили штормове попередження: скільки триватиме

У низці областей України на середу, 27 березня, оголосили штормове попередження. У семи західних областях України очікується штормовий вітер, який протримається до кінця поточної доби.

Повідомляється про I рівень небезпечності – жовтий. Де буде негода, спрогнозували в Укргідрометцентрі.

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Мовиться про Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську та Чернівецьку області.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 березня у більшості західних областей пориви вітру 15 – 20 м/с", – попереджають українські синоптики.

Метеорологічне попередження на 27 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

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