"Обережно, грози та шквали": у 8 областях України оголосили штормове попередження
Джерело:Укргідрометцентр
Українців попереджають про погіршення погоди. Зокрема, у восьми областях нашої держави на 2 червня оголосили штормове попередження.
Синоптики попереджають, що в Україні знову очікуються грози. Окрім того, різке посилення вітру.
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У яких областях оголосили штормове попередження
Зауважимо, що штормове попередження наразі оголосили лише на Заході нашої держави. Зокрема, у восьми областях:
- Закарпатській,
- Івано-Франківській,
- Львівській,
- Чернівецькій,
- Волинській,
- Рівненській,
- Хмельницькій,
- Тернопільській.
2 червня вдень у західних областях грози, місцями шквали 15 – 20 метрів на секунду (I рівень небезпечності, жовтий),
– зазначили в Укргідрометцентрі.
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До України йдуть грозові дощі та похолодання
Зауважимо, що раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що до нашої держави наближатиметься атмосферний фронт. На більшості територій він буде саме з північного заходу.
Тож очікується посилення опадів, зокрема, будуть грозові дощі. Також відбуватиметься відчутне похолодання.
За словами синоптикині, дощ почнеться ближче до вечора 2 червня. У суботу він накриє більшість областей. Однак, вже 4 червня, ймовірно, буде взагалі без опадів.