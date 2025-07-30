Суд зобов'язав повернути чоловіку 17 тисяч гривень сплаченого штрафу за порушення правил військового обліку. Постанову про стягнення визнали незаконною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Дивіться також Шмигаль заявив, що мобілізація у 90% випадків – це "свідоме рішення українців"

Що відомо про справу?

Мешканцю Києва 11 листопада 2024 року наклали штраф у розмірі 17 тисяч гривень за порушення правил військового обліку в особливий період. Причиною стало те, що чоловік після досягнення 27 років не став на облік за місцем проживання. Штраф наклав начальник Дарницького районного ТЦК та СП.

Наступного дня громадянин добровільно сплатив суму, але оскаржив постанову в суді. Вже 30 грудня 2024 року суд скасував її, визнавши притягнення до відповідальності незаконним.

Попри це, сплачені кошти не повернули, і чоловік подав новий позов до ТЦК та Державної казначейської служби про повернення безпідставно утриманих коштів.

Суд встав на його бік, вказавши, що після скасування штрафу держава зобов'язана повернути гроші згідно зі статтею 1212 Цивільного кодексу.

У рішенні Дарницького районного суду міста Києва сказано, що навіть якщо ТЦК не подав запит на повернення грошей, це не позбавляє людину права на захист.

Водночас юрист Клим Братківський у коментарі РБК-Україна пояснив, що відповідно до Цивільного кодексу, майно, отримане без достатньої правової підстави, має бути повернене. Скасування штрафу автоматично робить сплачені кошти такими, що безпідставно перебувають у бюджеті.

Юрист також зазначив, що позивач скористався правовим висновком Верховного Суду, який визнає можливість повернення таких коштів, якщо постанову про стягнення було скасовано.

До слова, до 31 липня українці, яким у 2025 році виповнюється 17 років, зобов'язані стати на військовий облік.