Удвічі більше, ніж за увесь 2023 рік: в Україні зросла кількість штрафів за військовий облік

З початку 2023 року різко зросла кількість проваджень, відкритих через порушення правил військового обліку. Лише за 2024 справ стало понад 21 тисячу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на платформу Опендатабот. Зокрема, цьогоріч відкрито 21 336 боргів за 10 місяців 2024 року в Україні за даними Міністерства юстиції.

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Збільшилась кількість штрафів серед жінок

Для порівняння, за весь 2023 рік цей показник склав лише 10 542 провадження. Лише 33% з відкритих цьогоріч проваджень вдалося закрити шляхом сплати штрафу, тоді як минулого року закритими було 72% справ.

Переважна частина боргів належить чоловікам – на них припадає 21 161 провадження, що становить 99% від загальної кількості. Водночас збільшується кількість штрафів і серед жінок. За рік кількість проваджень щодо жінок зросла у 1,4 раза – з 121 справи торік до 175 цьогоріч.

З 1 жовтня 2023 року військовий облік став обов’язковим для жінок певних професій віком від 18 до 60 років. У разі ігнорування цієї вимоги до 17 липня 2024 року вони також підлягають штрафам.

Динаміка порушення військового обліку / Фото Опендатабот

Обмеження для боржників

Опендатабот також наголошує, що боржники зі штрафами за порушення військового обліку стикаються з низкою обмежень: від блокування банківських рахунків до заборони на реєстрацію майнових угод.

Крім того, наявність боргу стає публічною інформацією, яку можуть перевіряти роботодавці при працевлаштуванні.

До слова, Володимир Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та воєнного стану в Україні на 90 днів. Новий термін дії воєнного стану та мобілізації триватиме до 7 лютого 2025 року.