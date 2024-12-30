Штраф чи тюремний термін: що загрожує військовозобов'язаним за ігнорування повістки

Мобілізація в Україні продовжується, законодавством встановлено порядок призову. За його порушення громадянам загрожує адміністративна або навіть кримінальна відповідальність.

Законодавством передбачено, що усі військовозобов'язані мають знаходитися на військовому обліку, приїжджати в ТЦК за викликом, проходити медогляд, навчання і вирушати на службу. Встановлено також покарання за неявку до центру комплектування, повідомляє 24 Канал.

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Адміністративна відповідальність за порушення правил призову

Людина може отримати штраф, якщо вона відмовилася приїхати до ТЦК, піти на ВЛК чи поїхати на навчання. Також покарання передбачене за навмисне псування чи втрату військово-облікового документа.

Якщо військовозобов'язаний громадянин проігнорував повістку, не став на облік чи не оновив свої дані, він може отримати штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Для юридичних осіб штраф за порушення правил військового обліку складає від 34 000 до 59 000 гривень.

У разі несплати штрафу виконавча служба може списати кошти з банківських рахунків.

Важливо! Якщо інформація про вас є в державних реєстрах, ТЦК не можуть притягнути вас до відповідальності за не оновлені дані.

Тюремний термін за неявку до ТЦК

Згідно з новим законом громадянин може бути притягнений до кримінальної відповідальності, якщо проігнорує повістку, що викликає його на бойову службу. За це порушнику може загрожувати п'ять років ув'язнення. Але суд може дати людині й умовне з випробувальним терміном, якщо в неї є пом'якшувальні обставини.

Притягнути до відповідальності може лише суд

Нове законодавство передбачає, що повістка вважається врученою, коли її помістили в поштову скриньку. З того часу в громадянина є три дні, щоб з'явитися до ТЦК. Відповідальність за порушення правил загрожує, навіть якщо людина не підписала документ. Але для цього суд повинен встановити, що військовозобов'язаний свідомо ухилявся від служби.

Судді часто стають на бік громадян і скасовують накладені на них штрафи від ТЦК. Серед основних причин скасування є неправильне оформлення штрафу працівниками ТЦК і відсутність доказів.