Знижки 50% на штрафи від ТЦК: Зеленський підписав відповідний закон

Володимир Зеленський ввів у дію закон щодо знижок на штрафи від ТЦК. Він передбачає, що військовозобов'язаний за певних обставин зможе сплатити на 50 відсотків менше.

Президент України підписав закон у вівторок, 15 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відповідну картку законопроєкту.

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Що відомо про знижки на штрафи від ТЦК

Штраф для військовозобов'язаних, які не оновили свої дані вчасно або не перебувають на військовому обліку, становить від 17 000 до 25 500 гривень.

Відповідно до нового закону, військовозобов'язані, які добровільно визнають порушення за неуточнення персональних даних і самостійно сплатять штраф, отримають на нього знижку у 50%, тобто нова сума становитиме 8 500 гривень. Для отримання знижки потрібно звернутися до ТЦК та сплатити штраф упродовж 10 днів від ухвалення постанови про адміністративне правопорушення.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявляла, що сплатити штраф зі знижкою можна буде у додатку Резерв+. У Міноборони працюють над впровадженням цієї функції.

Раніше повідомляли, що штраф за порушення обліку може бути зменшений удвічі. На думку законодавців, це позитивна практика, тому що певна кількість військовозобов'язаних чи резервістів самостійно звертаються до ТЦК й готові сплатити штраф.