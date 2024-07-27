Штрафи за неоновлення даних: у Генштабі сказали, скільки їх може бути та хто виписує

Штрафи за неоновлення даних військовозобов’язаними виписуватимуть уповноважені особи ТЦК та СП, а оскаржити їх можна в суді протягом 10 днів.

Про це розповіла представниця Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Ірина Гарбуз.

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За її словами, уповноважена особа ТЦК та СП буде складати адміністративні протоколи, збирати матеріали справи та подавати їх на розгляд керівнику військкомату, який має ухвалювати рішення про накладення штрафу.

Якщо ви не згодні зі штрафом, можете оскаржити постанову в суді протягом 10 днів з дня її винесення.

Що цьому передувало

Раніше у Міноборони пояснили, що штрафи для тих, хто не оновив дані до 16 липня, не виписуватимуть автоматично.

Накласти штраф на чоловіка можуть від 3 місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення. Крім того, має бути дотримана процедура.