У Львівському ТЦК прокоментували інформацію про нібито штучні черги на оновлення даних

Нещодавно в мережі з'явилися обвинувачення в бік ТЦК Перемишлян стосовно того, що там створюють штучну чергу. Втім, у Львівському ТЦК та СП заперечили цю інформацію.

У відомстві заявили, що затримки спричинені високим напливом громадян та регулярними вимкненнями електроенергії. Військовослужбовці запевняють, що роблять усе можливе для швидкої обробки документів.

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Чи створюють ТЦК штучні черги

У телеграм-каналах з’явилося відео, на якому громадянин показує велику кількість людей перед воротами ТЦК у Перемишлянах, звинувачуючи військкомат у створенні штучних черг для затримки процесу обробки документів.

За інформацією від Львівського ТЦК, адміністратор телеграм-каналу, який опублікував це відео, без жодних доказів заявив, що працівники ТЦК свідомо приймають по 4 – 5 людей за годину, аби створити затримки та виписати штрафи від 17 до 25 тисяч гривень.

Правда у повідомленні є тільки те, що громадяни, які не встигнуть оновити свої дані у визначені законом терміни, справді й неодмінно платитимуть штраф. Все інше – просто вигадки,

– зауважили в ТЦК.

Там зазначають, що черги перед воротами ТЦК у Перемишлянах викликані двома основними причинами:

через великий наплив громадян. У відомстві розповіли, що сьогодні, 9 липня, до центру прийшло вдвічі більше людей, ніж вчора, щоб оновити свої дані;

У відомстві розповіли, що сьогодні, 9 липня, до центру прийшло вдвічі більше людей, ніж вчора, щоб оновити свої дані; через регулярні вимкнення електроенергії. В ТЦК зазначили, що часті вимкнення світла значно уповільнюють роботу центру, що також сприяє затримкам.

У відомстві запевнили, що військовослужбовці РТЦК та СП у Перемишлянах роблять усе можливе, аби опрацьовувати документи громадян якомога швидше. Там закликали до терпіння та розуміння.

Нагадаємо, що у військовозобов'язаних українців є час до 16 липня, що встати на облік, або обновити свої військо-облікові дані. Зроби це можна у ЦНАПі, місцевому ТЦК або у застосунку від Міноборони Резерв+.