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      Штучний інтелект навчився визначати спадкові хвороби за фото

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      Нейромережа навчилася визначати спадкові хвороби
      Нейромережа навчилася визначати спадкові хвороби / pixabay.com

      Міжнародна група вчених під керівництвом Ярона Гуровича з Тель-Авівського університету створила систему, яка може за фотографією розпізнати 216 рідкісних спадкових захворювань.

      Про це повідомляє науковий журнал Nature Medicine.

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      Нейромережу назвали DeepGestalt. Її навчали за допомогою 614 фотографій людей з синдромом Корнелії де Ланге – спадкового захворювання, яке виражається в розумовій відсталості і вроджених вадах внутрішніх органів.

      Також алгоритму показували тисячі інших фотографій зі здоровими людьми або з тими, хто страждає від інших спадкових захворювань (синдромом Ангельмана, Нунана і т.д.).

      Штучний інтелект
      Точність визначення становить до 91%

      Штучний інтелект розділяє фотографію на фрагменти 100х100 пікселів і досліджує риси обличчя. Ефективність роботи алгоритму перевірили на 502 зображеннях добровольців з уже відомим діагнозом, а також на 329 фотографіях людей з бази Лондонській медичної бази. Нейромережа визначала хвороби з точністю до 91%.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Штучний інтелект
      Джерело: 24 Канал
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