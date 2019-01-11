Штучний інтелект навчився визначати спадкові хвороби за фото

Міжнародна група вчених під керівництвом Ярона Гуровича з Тель-Авівського університету створила систему, яка може за фотографією розпізнати 216 рідкісних спадкових захворювань.

Про це повідомляє науковий журнал Nature Medicine.

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Нейромережу назвали DeepGestalt. Її навчали за допомогою 614 фотографій людей з синдромом Корнелії де Ланге – спадкового захворювання, яке виражається в розумовій відсталості і вроджених вадах внутрішніх органів.

Також алгоритму показували тисячі інших фотографій зі здоровими людьми або з тими, хто страждає від інших спадкових захворювань (синдромом Ангельмана, Нунана і т.д.).



Точність визначення становить до 91%

Штучний інтелект розділяє фотографію на фрагменти 100х100 пікселів і досліджує риси обличчя. Ефективність роботи алгоритму перевірили на 502 зображеннях добровольців з уже відомим діагнозом, а також на 329 фотографіях людей з бази Лондонській медичної бази. Нейромережа визначала хвороби з точністю до 91%.

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