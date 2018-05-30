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Штучний інтелект переміг професійних медиків у діагностиці раку

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Штучний інтелект переміг професійних медиків
Штучний інтелект переміг професійних медиків / Фото з відкритих джерел

Штучний інтелект навчили дуже точно визначати рак шкіри. У цьому він виявився ефективніший, ніж професійні дерматологи.

Про це повідомляє The Guardian.

Команда розробників з Німеччини, США і Франції навчили систему на основі штучного інтелекту відрізняти доброякісні клітини шкіри від небезпечних, аналізуючи 100 тисяч зображень.

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Далі цю мережу поставили змагатись із 58 дерматологами з 17 країн. Усім проказували фото, на яких потрібно було відрізняти меланому від нешкідливих родимок.

Більшість медиків, які мали від 2 до 5 років досвіду роботи, поступилися в точності виявлення хвороби штучному інтелекту. Так, лікарі виявляли 86,6% ракових клітин, машина ж помітила 95% злоякісних клітин.

Теги: Медицина Здоров'я Техно Штучний інтелект робототехніка
Джерело: 24 Канал
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