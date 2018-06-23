Штучний інтелект звільнив з роботи відомого розробника

Курйозний випадок трапився із американським розробником, співзасновником стартапу Renly Ібрагіма Діалу. Минулого року він втратив роботу через штучний інтелект.

Про це сам розробник розповів у своєму блозі.

Тоді працював у компанії, яка займалась розробкою програмного забезпечення. Діалу пригадує, що його роботу хвалили і ніякої критики він не отримував. Одного разу він отримав повідомлення від начальника: “З тобою все в порядку?”. Та розробник вирішив, що це помилка, тож просто проігнорував повідомлення.

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Та вже цього дня Діало не зміг потрапити на роботу: його пропуск перестав працювати. Він звернувся у відділ кадрів, там йому видали тимчасовий.

Однак, вже наступного дня розробник не зміг потрапити на парковку біля офісу і втратив доступ до робочих програм на комп’ютері. Тоді менеджер повідомив, що обліковий запис Діало в системі дезактивовано.

При цьому така ситуація збила з пантелику навіть керівництво, ніхто не міг зрозуміти, чому чоловіка звільнено. Тим часом голова компанії отримала повідомлення, що контракт з Діало розірвано, тому він має зібрати речі і залишити офіс.

Ситуація прояснилась лише через 3 тижні. Попередній менеджер мав укласти з Діало повторний контракт, коли компанію викупила більша організація. Однак. Не зробив цього, а тим часом попередній договір став не дійсним. Тож система вирішила, що чоловіка звільнили, і почала блокувати всі його акаунти.

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