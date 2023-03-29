Може початись несподіваний наступ, – Світан про важливість Авдіївки для ЗСУ

Російські війська продовжують штурмувати Авдіївку. Ворог використовує тактику малих штурмових груп, адже зазнає важких втрат у техніці.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, утримання Авдіївки має важливе стратегічне значення для Сил Оборони.

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Окупанти втратили танковий полк

Ворог продовжує штурмувати місто малими тактичними групами, використовуючи тактику, схожу як в Бахмуті. Важка техніка в умовах щільної міської забудови стає легкою ціллю для українських військових.

"Один оператор ПТРК з кількома зарядами, який перебуває на 3 – 5 поверсі будинку, обов’язково дочекається свого шансу і знищить ворожий танк. Таких операторів може бути сотня, тому техніка в місто не заходить", – зазначив Світан.

Він додав, що ворог намагався підійти до Авдіївки зі сторони ДАПу – Донецького аеропорту Прокоф'єва, але був розбитий артилерією ЗСУ та операторами ПТРК. Також ворог намагається активно застосовувати авіацію.

На цій ділянці їхні втрати дорівнюють втратам під Вугледаром, лише з різницею у тому, що тут вони йшли широким наступом полями. Думаю, що вони втратили орієнтовно танковий полк під Авдіївкою,

– наголосив полковник ЗСУ.

Авдіївка має важливе стратегічне значення

Роман Світан розповів, що у 2014 – 2015 роках, після підписання Мінських угод, Збройні Сили України зупинили просування по лінії Авдіївка – Мар’їнка, взявши Донецьк у напівоточення. З цих позицій можна контролювати усю Донецьку агломерацію та переміщення ворожої техніки. Тому росіянам так важливо відкинути ЗСУ на 20 – 30 кілометрів далі від міста.

"Були плани подальшого наступу ЗСУ на Донецьк, зі сторони Мар’їнки та Авдіївки, вздовж об’їзної дороги. Якщо буде така потреба, наш наступ можна розвинути, взяти Донецьк в оточення і знешкодити одразу все керівництво так званої "ДНР", – наголосив він.

За словами полковника ЗСУ, росіяни штурмують місто, щоб "убезпечити" військові цілі у Донецьку від української артилерії.

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