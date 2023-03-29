Підсилити підрозділи біля Авдіївки росіяни зможуть, оточити місто – ні, – військовий оглядач

Окупанти намагаються захопити Авдіївку на Донеччині. Існують побоювання, що це місто може стати другим Бахмутом за інтенсивністю боїв.

Про це 24 Каналу розповів Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". За його словами, Авдіївка ворогу не по зубах.

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Де на фронті найспекотніше

Олександр Коваленко зауважив, що росіяни все ж можуть поновити штурмові дії.

Нещодавно було чотири основні локації на Донецькому плацдармі: Вугледар, Мар'їнка, Авдіївка та Бахмут. Зараз найгарячіші – це все ж таки Бахмут та Авдіївка, Мар'їнка не на стільки, а Вугледар – там взагалі оперативна пауза,

– повідомив він.

На його думку, наразі окупанти відновлюють боєздатність, накопичують ресурс, щоб поновити наступальні дії десь в середині-другій половині квітня.

Чому ворог прагне захопити Авдіївку

Військово-політичний оглядач переконаний, що ворог може знову розпочати рух і біля Авдіївки.

"Там діють перший та другий армійський корпуси так званих "ЛНР" та "ДНР", але росіяни можуть їх підсилити десантурою, підтягнути частину з інших напрямків", – підкреслив він.

За його словами, головна мета окупантів – взяти Авдіївку в кільце.

Чи це їм вдасться? Я вважаю, що ні, тому що для цього потрібен досить великий ресурс,

– розповів Коваленко.

На його думку, мовиться про потребу в 10–15 батальйонно-тактичних груп для прориву в північно-західному напрямку, перерізання траси 0542 та вихід на Опитне.

Для реалізації такого плану росіянам потрібна велика кількість сил та засобів, яких у них наразі немає.

Ситуація в Авдіївці: головне