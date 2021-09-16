Штурм Капітолію координувався через тікток, – ЗМІ

Учасники штурму Капітолію у Вашингтоні, що стався у січні 2021 року, могли координувати свої дії через відому соцмережу. Мовиться про популярний у Штатах і за їх межами тікток.

Про це з посиланням на урядові документи про результати розслідування штурму заявило видання Politico.

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Як пише видання, влада вважає, що саме за допомогою тіктоку поширювалися заклики збиратися на протести до Вашингтона зі зброєю.

Натомість компанія TikTok запевняє, що на платформі немає місця насильству, екстремізму або висловлюванням, що розпалюють ненависть.

Ми активно працюємо над тим, щоб видаляти будь-який подібний контент і блокувати користувачів, які порушують правила користування,

– наводить Politico заяву компанії.

Штурм Капітолію: головне

6 січня 2021 року прихильники Трампа штурмували Капітолій. Сталося це у той день, коли Сенат мав оголосити перемогу Джо Байдена на президентських виборів у США у 2020 році.

Прикметно, що колишній лідер США Дональд Трамп тоді закликав людей боротися за його перемогу. Згодом політика звинуватили у підбурюванні населення до заколоту.

Після початку штурму засідання довелося перервати. Людей оперативно евакуювали з будівлі.

Загалом жертвами штурму стали 5 людей: 4 прихильників Трампа та 1 поліцейський. Однак пізніше ще 4 правоохоронці, які брали участь в придушенні заворушень, вкоротили собі віку.



Що відомо про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу