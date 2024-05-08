Хотіли б мати свої позиції, – Плетенчук про штурм росіянами острова Нестрига

Українські військові звільнили окупований острів Нестрига біля Херсона у квітні. Російські військові не полишають спроб знову захопити острів та вдаються до нетипових дій, зокрема, добираються на гідроциклах.

Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що росіяни хочуть мати свої позиції на острові через вдале його розташування. Однак ворогу не вдається його захопити.

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Штурм росіянами острова Нестрига

Росіяни, за словами Плетенчука, періодично шукають якийсь "ноу-хау" для того, щоб якомога швидше подолати водяну перешкоду, адже вона є смертельно небезпечною. Ворог періодично намагається відбити українські позиції на цьому острові, який розташований на правобережжі Херсонщини.

Це найбільш віддалений від узбережжя острівець і звісно, що вони (росіяни – 24 Канал) хотіли б мати там свої позиції,

– підкреслив речник Сил оборони Півдня.

Плетенчук додав, що біля острова відбуваються постійні штурми, йдуть бої. Однак росіянам не вдається його захопити.

Де розташований острів Нестрига: дивіться на карті

Ситуація в Херсонській області: коротко