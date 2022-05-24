Штурм Тернової, Тошківки та Устинівки, покращення позицій біля Василівки: ситуація на напрямках
24 травня 2022 , 07:07Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Розпочалася вже дев'яноста доба героїчного протистояння України проти російських окупантів. Ворог не припиняє наступати на деяких напрямках, але ЗСУ активно обороняються.
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, зараз найбільш інтенсивні бойові дії тривають неподалік Сєвєродонецька Луганської області, де ворог проводить штурм в напрямку Тошківки та Устинівки.