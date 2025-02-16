Росіяни штурмують всю смугу, – у бригаді "Рубіж" про ситуацію на Сіверському напрямку

На Сіверському напрямку ситуація і надалі залишається напруженою, противник невпинно штурмує позиції українських військових, намагаючись протиснутися в оборону.

Про це в етері телемарафону розповів начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила свободи", бригади "Рубіж" Богдан Пантьо, передає 24 Канал.

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Яка ситуація біля Сіверська

Росіяни продовжують атакувати на Сіверському напрямку, проте Сили оборони продовжують тримати позиції.

Штурми не кожного дня, але інтенсивні. Їх не буває лише один, вони ідуть відразу на всю смугу відповідальності, ідуть на 2 – 3 стики бригад, відповідно, відбиваємось на всі сторони,

– розповів Пантьо.

За його словами, росіяни активно використовують живу силу та техніку, зокрема мотоцикли, аби потрапити в окопи та вести стрілецький бій, а також важку техніку. Також застосовують квадроцикли. Вся техніка обладнана засобами РЕБ.

Він розповів, що це заважає роботі українських БпЛА. Водночас росіяни готуються до нових штурмів, поповнюючи особовий склад. Розвіддані свідчать про те, що на полігонах Лисичанська противник готує додаткові штурмові групи.

На думку Пантьо, вже невдовзі вони підуть наступом на українські позиції. Втім, боєць запевняє, що противник має деморалізацію через те, що не має успіху на цій ділянці фронту. Але він вважає, що росіяни атакуватимуть і далі.

До слова, за даними ISW, впродовж минулої доби російські війська мали просування в Курській області біля Свердликового та в Донецькій області біля Торецька, Покровська, де ворогу вдалося просунутися на сході Даченського, і Великої Новосілки.