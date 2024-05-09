На штурм "під градусом": офіцер ЗСУ розповів, як росіян дурить командування

Попри голосні заяви росіян, що їм до 9 травня потрібні перемоги, все більше окупантів здається в полон до українських військових. Проте ЗСУ беруть у полон не всіх, є винятки.

Офіцер 59 ОМБр імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький сказав 24 Каналу, що за останні дні травня вдалося взяти у полон росіян, проте хто вони і скільки їх, залишається таємницею. Однак це дозволяє ЗСУ дізнаватися, що відбувається всередині окупаційних загонів.

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Працюють хвилями та збільшують викиди з дронів

Кількість російської артилерії, яка постійно працює, трохи зменшилась порівняно з початком наступу. Натомість збільшилася велика кількість викидів із дронів.

За добу на позиції наших підрозділів було скинуто понад 120 викидів. Зрозуміло, що не завжди вдало, але це все ж таки точна зброя, яка бачить, куди летить,

– зауважив Цехоцький.

Окрім запусків дронів, росіяни намагаються малими групами до 6 осіб просунутися до певної точки, заданої командирами, і закріпитися там. Попри те, знищили їх або ні, через певний проміжок часу наступна група йде в тому ж напрямку, працюючи хвилями-накатами.

Їхні командири розказують, що попередня група вже успішно закріпилася на точці. Тож інша група йде, і коли доходить до точки, позначеної їхнім командиром, то бачить реальну картинку, яка водночас змінює їх настрій.

Основне завдання – по можливості взяти (росіян – 24 Канал) у полон, щоб обмінювати на наших хлопців. Але в багатьох випадках окупанти йдуть на штурми у стані алкогольного сп'яніння або під наркотичним впливом. Тут без варіантів – залишається лише знищувати,

– наголосив офіцер 59 ОМБр імені Якова Гандзюка.

Втрати окупантів станом на 9 травня