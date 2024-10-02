"Вони готуються": військові пояснили ціль штурмів росіян на Запорізькому напрямку

Російські війська планують активізувати штурми на Запорізькому напрямку. Ворог хоче вийти на адмінкордони Донецької області, а також окупувати Запоріжжя.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі Радіо Свобода. Він окреслив найближчі плани противника.

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Ворог намагається зосередити сили і засоби для ведення штурмових дій. Наголошую, не наступу, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках. Зокрема, біля Приютного і біля Роботиного,

– зазначив Владислав Волошин.

Зокрема, за словами військового, біля Приютного росіяни хочуть здійснити штурм і просуватись в напрямку Великої Новосілки, аби здобути контроль над Донецькою областю і перерізати логістичні шляхи українським з'єднанням, які обороняють і Вугледар і Курахове.

Приютне на карті:

За його словами, біля Роботиного противник також формує подібні підрозділи.

"Для того, щоб теж здійснювати дії штурмові щодо захоплення наших позицій, які є на сьогодні на так званому Роботинському виступі. І рухатись далі на Оріхів", – каже Волошин.

Роботине на карті:

Окупація Запоріжжя – ціль ворога

Крім того, речник 118 Окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Пелих теж підтвердив скупчення російської техніки у районі Роботиного. Утім, він вважає, що метою російських військ є захоплення міста Запоріжжя.

Є інформація, що вони підтягнули на цей напрямок важку броньовану техніку, а також підвезли енну кількість багі або "гольфкарів". Очевидно, що вони готуються,

– зазначив Дмитро Пелик.

Він зауважив, що Роботинський виступ "муляє очі" ворогу.

"Росіяни хотіли б піти далі, адже в планах – захопити й Запоріжжя, адже вони якби його приєднали до Російської Федерації, але місто далі є українським", – каже Пелих.