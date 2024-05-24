Шуфрич сховав свою родину в Угорщині, а майно переписав на підставну особу, – розслідування ЗМІ

Колишнього депутата нині забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича підозрюють у державній зраді. Втім, він передбачив погані для себе сценарії та встиг попіклуватись за свої статки, переписавши їх на іншу особу, а родину вивіз до Угорщини.

З початком повномасштабної війни частина активів, якими володів Шуфрич опинилась у власності компаній угорця Дьорда Штофа. Про це стало відомо журналісту-розслідувачу Михайлу Ткачу, який помітив автівку дружини ексдепутата ОПЗЖ біля будинку, який зареєстрованому на угорського бізнесмена. Авто стоїть там щодня зранку та ввечері.

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Угорський бізнесмен заперечує зв'язки з Шуфричем

Біля готелю угорця Штофи стоїть авто Audi дружини Шуфрича Катерини Майкової. Недалеко від цього авто стоїть ще одна автівка, якою користується жінка. Але Toyota вже з українськими номерними знаками. Завдяки українській реєстрації журналісти встановили, що власником транспортного засобу є Михайло Черепаня. Він є сином В'ячеслава Черепані, багаторічного бізнес-партнера та помічника Шуфрича.

Toyota Prado, якою користується дружина Шуфрича / Скріншот з розслідування УП

Журналісти намагались дізнатись у Штофи, чи не знайомий він з Шуфричем, його дружиною та Черепанею. Він відповів, що нікого з них не знає. А про те, що Майкова живе у готелі, що належить родині угорця Штофа теж начебто нічого не знає. Він навіть заперечує, що той готель належить йому. Не підтвердив Штофа і те, що низка активів, які раніше належали Шуфричу тепер зареєстровані на нього. Дружина ж Шуфрича Майкова взагалі кинула слухавку, коли у неї захотіли взяти коментар.

Дружина Шуфрича Катерина Майкова / Скріншот з розслідування УП

Крім того, Шуфрич переписав свої активи на закордонну підставну особу. До прикладу, ПрАТ "Київський річковий порт", яку донедавна контролював батько Нестора Шуфрича Іван. Втім, з грудня 2022 року річпортом володіє угорська компанія ST. GEORGE RESIDENCE, яка належить родині Штофи. Більшу частину своїх активів Шуфрич переписав уже під час повномасштабного вторгнення Росії та до свого арешту на 30-річного громадянина Угорщини.

У чому звинувачують Нестора Шуфрича