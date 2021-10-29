Шуфрич зізнався, що його дружина після російського "Спутника V" щепилася іншою вакциною

Нардеп із проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", який також очолює у Верховній Раді комітет зі свободи слова, у телеефірі 28 жовтня зробив несподіване зізнання.

Він обмовився, що його дружина вакцинувалася спершу російським "Супутником V", але потім перевакцинувалася – американським препаратом Johnson & Johnson. Сам Шуфрич щеплений начебто китайською вакциною CoronaVac.

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Дружина Шуфрича щепилася російським "Супутником V", але потім обрала іншу вакцину

Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич зізнався, що його дружина спочатку вакцинувалася російським препаратом "Супутник V". Одразу зауважимо, що його ефективність так і не довели, і цей препарат жодним серйозним міжнародним органом не визнаний.

Ймовірно, це й спонукало пані Катерину Майкову (саме так звати дружину Нестора Шуфрича, якщо вірити його декларації) щепитися пізніше іншою вакциною. Як сказав сам Шуфрич, жінка обрала препарат зі США від Johnson & Johnson.

Буквально 4 дні назад я отримав негативний тест. Хворів я вперше за півтора року пандемії. Було підозр більше, але хворів перший раз після вакцинації. Дружина вакцинувалася Johnson. Відверто кажу. А перед тим "Супутником",

— сказав Шуфрич.

Цікаво, що рівно рік тому Шуфрич вже заявляв, що хворий на COVID-19. А проте тоді він "не був упевнений". Варто нагадати й про інший випадок:

Також трохи більше за рік тому у цьому ж ток-шоу Нестор Шуфрич брудно облаяв на той час головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка (назвав його "сволотою й нелюдом").

І от тепер депутат з ОПЗЖ знову відзначився чимсь подібним, обізвавши тепер вже міністра охорони здоров'я Ляшка "негідником". На що ведуча програми слушно зауважила: "Весь світ театр, і всі ми в нім актори..."

ародні депутати України, як було передбачено планом вакцинації, мали змогу вакцинуватися препаратом Pfizer. А проте Нестор Шуфрич, як він сам каже, обрав китайський CoronaVac.