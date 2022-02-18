У Шуфрича виявили майно в окупованому Криму: зареєстрував за законами Росії

Нестор Шуфрич володіє майном у селищі Сімеїз, що на південному березі Криму. Там "Схеми" виявили у власності його родини земельні ділянки та маєток, придбані у 2013 році.

Водночас після окупації відповідну нерухомість у нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" зареєстрували за законодавством Росії. Нестор Шуфрич став кримським сусідом Віктора Медведчука, якого кум Путіна підпустив впритул до власної вілли, огородженої від інших сусідів високим парканом.

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Майно Шуфрича знайшли поблизу вілли Медведчука

У Криму нібито саме для російського президента викупили пансіонат "Гліцинія", в який входить колись легендарна дача. Сусіди Путіна – Дмитро Медведєв, який нібито займає дві державні дачі та голова Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков.

Усього за півтора десятка кілометрів від них – вілла підозрюваного у держзраді України Віктора Медведчука. Саме біля неї виявили майно Шуфрича.



Маєток Шуфрича біля Медведчука / Скриншот з відео програми "Схеми"

Як родина Шуфрича отримала будинок та землю у Криму

У 2013 році, за даними "Схем", інвестиційна компанія "Спорт-тур" родини Медведчука продала частину землі з будівлею.

Згідно з договорами купівлі-продажу, півтора гектари землі на кримському узбережжі продали за 3 мільйони 300 тисяч гривень, водночас зазначена у документі експертна оцінка – 5,5 мільйонів гривень.

Родина Медведчука зробила покупцю, ким стала компанія "Авто бізнес груп", суттєву знижку на землю.



Компанія родини Медведчука продала частину землі з будівлею / Скриншот з відео програми "Схеми"

Власне за недобуд на 4,5 тисячі квадратних метрів покупці заплатили ще приблизно 11 мільйонів гривень. Угоду від імені "Авто бізнес груп" підписав її директор Віктор Сидорук – кілька скликань поспіль помічник народного депутата Нестора Шуфрича.

Крім того, у колишніх і чинних засновників компанії-покупця землі у Криму є кіпрські фірми. Їхній слід зникав у місці масової реєстрації, яке дозволяло зберігати анонімність – на Кіпрі у Лімасолі.

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Проте з 2019 року в Україні зобов'язали розкривати імена кінцевих власників компаній. Так у 2021 році в українському реєстрі з'явився запис: кінцевий бенефіціар "Авто бізнес груп" – Іван Шуфрич – 81-річний батько Нестора Шуфрича.

Офіційно Іван Шуфрич не мав значних доходів від підприємницької діяльності з 1999 року. Проте сам Нестор Шуфрич перебуває в рейтингу найбагатших людей України і не приховує, що записував своє майно на близьких.

Шуфрич оформив майно за законами Росії

Путін підписав закон, який забороняє іноземним громадянам – якими Кремль вважає й українців – володіти землею у Криму.

Якби Шуфричі перереєстрували свою територію за російськими законами, то журналісти мали б побачити дані про це в кадастровій карті Росії. Проте система не дозволяє отримати актуальні дані про власників цієї землі, не можна дізнатись й кадастровий номер.



Пляж під будинком Шкфрича / Скриншот з відео програми "Схеми"

Зрештою майно ідентифікували вручну – метод підбору цифр кадастрових номерів спрацював і в російському реєстрі знайшли всі кримські ділянки та об'єкти нерухомості, придбані родиною Шуфрича:

основна будівля маєтку (за 11 мільйонів гривень) – площею майже 4,5 тисячі квадратних метрів;

пляж під будинком майже на пів гектара, придбаний Шуфричами в Медведчука за півтора мільйона гривень.

Водночас параметри з українського та російського реєстрів збігаються. Єдина відмінність – власник. В реєстрі нерухомості Росії – це вже майно російської фірми "Естейт холдинг груп", зареєстрованої в Москві. Від 2018 року власники – помічник Нестора Шуфрича та його батько.

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Виявилося, що нині вже російська компанія Шуфричів і вже за російським законодавством володіє нерухомістю на мільйони доларів в тимчасово окупованому Криму.

Про статки Нестора Шуфрича та його нове майно в окупованому Криму – дивіться у повному випуску програми "Схеми".

"Схеми" знайшли майно Шуфрича у Криму: дивіться відео