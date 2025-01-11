Нестор Шуфрич працюватиме депутатом, але "віддалено": нове рішення суду

Адвокати підозрюваного у державній зраді Нестора Шуфрича просили суд надати йому можливість виконувати депутатські повноваження. Також захист нардепа вимагав, аби його доставляли із СІЗО на засідання парламенту. Стало відомо, яке рішення ухвалив суддя.

24 грудня суд зобов'язав СБУ забезпечити виконання Нестором Шуфричем депутатських повноважень, передає 24 Канал із посиланням на рух "Чесно".

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Як Шуфрич працюватиме депутатом

Водночас суд відмовив задовольнити вимоги захисту щодо доставлення Шуфрича до Верховної Ради. Нардепу дозволили виконувати депутатські повноваження лише в межах перебування у слідчому ізоляторі.

За регламентом народний депутат може голосувати за законопроєкти тільки в сесійній залі. Це означає, що Шуфрич не зможе голосувати. Втім, він зможе долучитися до засідань онлайн. Крім того, у нього буде можливість подавати через помічників законопроєкти та постанови.

Нагадаємо, що нардепу інкримінують приналежність до російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ та колишнім депутатом Володимиром Сівковичем.

До слова, Микола Тищенко, якого підозрюють у побитті військового, з'явився у Раді, оскільки через ігнорування ним судових засідань подовжити термін домашнього арешту не вийшло.