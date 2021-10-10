Шукав сліди історії: чоловік підірвався на старому снаряді в лісі на Буковині
10 жовтня 2021 , 15:46Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція
В одному з лісів на Буковині 9 жовтня 53-річний житель Рівного натрапив на артилерійський снаряд минулих війн. На жаль, він підірвався на ньому та загинув.
Інцидент трапився неподалік села Добринівці. Як розповів поліції 48-річний чоловік, його загиблий знайомий шукав історичні цінності.
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На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що артилерійський снаряд перебував у лісі ще з минулих війн.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з відміткою "Нещасний випадок".Зауважте! Застарілі боєприпаси – дуже небезпечні. Про таку знахідку необхідно терміново повідомляти Службу порятунку за номером 101.
Старі снаряди: останні новини
- На Львівщині у червні за метр від будинку виявили артилерійський снаряд.
- Також старий снаряд знайшли у Львові під час чищення озера ту парку.
- Бойовий снаряд у вересні знайшли в одній зі шкіл Сум. Він міг вибухнути будь-якої миті.