"Шукають крайнього": що відбувається у Білому домі після розмови Трампа та Зеленського
В Адміністрації президента США мають намір провести внутрішню перевірку, щоб проаналізувати дії чиновників Білого дому після розмови Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським.
Радники Дональда Трампа негативно сприймають таку ідею, про це пише видання The New York Times.
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Вони вважають це "нічим іншим, як пошуком "крайнього" у розслідуванні імпічменту через скаргу викривача на зловживання владою Трампом.
Хочуть з'ясувати дії кожного з чиновників у Білому домі, котрі можуть стосуватися телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня. Вона стала ключовим моментом у заяві викривача про те, що Трамп зловживав владою,
– вважають автори матеріалу.
Видання зазначає, що лідер США уже протягом декількох тижнів хотів розкрити особистість викривача, через якого почалася вся ця історія.
Скандальна розмова Зеленського та Трампа: основне
- Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.