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      "Шукають крайнього": що відбувається у Білому домі після розмови Трампа та Зеленського

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      Білий дім проведе внутрішню перевірку через розмову Трампа і Зеленського
      Білий дім проведе внутрішню перевірку через розмову Трампа і Зеленського / Shutterstock

      В Адміністрації президента США мають намір провести внутрішню перевірку, щоб проаналізувати дії чиновників Білого дому після розмови Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським.

      Радники Дональда Трампа негативно сприймають таку ідею, про це пише видання The New York Times.

      Важливо: Віцепрезидент США Пенс категорично відмовився надавати Конгресу документи щодо України

      Вони вважають це "нічим іншим, як пошуком "крайнього" у розслідуванні імпічменту через скаргу викривача на зловживання владою Трампом.

      Хочуть з'ясувати дії кожного з чиновників у Білому домі, котрі можуть стосуватися телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня. Вона стала ключовим моментом у заяві викривача про те, що Трамп зловживав владою,
      – вважають автори матеріалу.

      Видання зазначає, що лідер США уже протягом декількох тижнів хотів розкрити особистість викривача, через якого почалася вся ця історія.

      Скандальна розмова Зеленського та Трампа: основне

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Телефонна розмова Зеленського і Трампа Новини США Дональд Трамп Володимир Зеленський
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