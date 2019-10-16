"Шукають крайнього": що відбувається у Білому домі після розмови Трампа та Зеленського

В Адміністрації президента США мають намір провести внутрішню перевірку, щоб проаналізувати дії чиновників Білого дому після розмови Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським.

Радники Дональда Трампа негативно сприймають таку ідею, про це пише видання The New York Times.

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Вони вважають це "нічим іншим, як пошуком "крайнього" у розслідуванні імпічменту через скаргу викривача на зловживання владою Трампом.

Хочуть з'ясувати дії кожного з чиновників у Білому домі, котрі можуть стосуватися телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня. Вона стала ключовим моментом у заяві викривача про те, що Трамп зловживав владою,

– вважають автори матеріалу.

Видання зазначає, що лідер США уже протягом декількох тижнів хотів розкрити особистість викривача, через якого почалася вся ця історія.

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