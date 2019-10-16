"Ищут крайнего": что происходит в Белом доме после разговора Трампа и Зеленского

В Администрации президента США намерены провести внутреннюю проверку, чтобы проанализировать действия чиновников Белого дома после разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Советники Дональда Трампа негативно воспринимают такую идею, об этом пишет издание The New York Times.

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Они считают это "ничем иным, как поиском "крайнего" в расследовании импичмента из-за жалобы обличителя на злоупотребление властью Трампом.

Хотят выяснить действие каждого из чиновников в Белом доме, которые могут касаться телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. Он стал ключевым моментом в заявлении обличителя о том, что Трамп злоупотреблял властью,

- считают авторы материала.

Издание отмечает, что лидер США уже в течение нескольких недель хотел раскрыть личность обличителя, из-за которого началась вся эта история.

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