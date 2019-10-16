"Ищут крайнего": что происходит в Белом доме после разговора Трампа и Зеленского
В Администрации президента США намерены провести внутреннюю проверку, чтобы проанализировать действия чиновников Белого дома после разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Советники Дональда Трампа негативно воспринимают такую идею, об этом пишет издание The New York Times.
Важно: Вицепрезидент США Пенс категорически отказался предоставлять Конгрессу документы по Украине
Они считают это "ничем иным, как поиском "крайнего" в расследовании импичмента из-за жалобы обличителя на злоупотребление властью Трампом.
Хотят выяснить действие каждого из чиновников в Белом доме, которые могут касаться телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. Он стал ключевым моментом в заявлении обличителя о том, что Трамп злоупотреблял властью,
- считают авторы материала.
Издание отмечает, что лидер США уже в течение нескольких недель хотел раскрыть личность обличителя, из-за которого началась вся эта история.
Скандальный разговор Зеленского и Трампа: основное
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст (перевод 24 канала) – читайте здесь. Его текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- В результате этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.