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      "Ищут крайнего": что происходит в Белом доме после разговора Трампа и Зеленского

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      Белый дом проведет внутреннюю проверку из-за разговора Трампа и Зеленского
      Белый дом проведет внутреннюю проверку из-за разговора Трампа и Зеленского / Shutterstock

      В Администрации президента США намерены провести внутреннюю проверку, чтобы проанализировать действия чиновников Белого дома после разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

      Советники Дональда Трампа негативно воспринимают такую идею, об этом пишет издание The New York Times.

      Важно: Вицепрезидент США Пенс категорически отказался предоставлять Конгрессу документы по Украине

      Они считают это "ничем иным, как поиском "крайнего" в расследовании импичмента из-за жалобы обличителя на злоупотребление властью Трампом.

      Хотят выяснить действие каждого из чиновников в Белом доме, которые могут касаться телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. Он стал ключевым моментом в заявлении обличителя о том, что Трамп злоупотреблял властью,
      - считают авторы материала.

      Издание отмечает, что лидер США уже в течение нескольких недель хотел раскрыть личность обличителя, из-за которого началась вся эта история.

      Скандальный разговор Зеленского и Трампа: основное

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст (перевод 24 канала) – читайте здесь. Его текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • В результате этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости США Телефонный разговор Зеленского и Трампа Владимир Зеленский Дональд Трамп
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