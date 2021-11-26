Шуляк назвала головні досягнення Зеленського за понад 2 роки президентства

Нова очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк назвала "Велике будівництво" однієї з перемог Володимира Зеленського за понад 2 роки президентства. Водночас є речі, які перебувають у процесі запровадження.

Про це Олена Шуляк розповіла в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. У відповідь на питання про головне досягнення Зеленського за період президентства, вона сказала: "Це, звичайно, масштабна розбудова нашої країни за всіма напрямками". Зокрема, мовиться про дороги, школи, лікарні та спортивну інфраструктуру.

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Нова очільниця партії "Слуга народу" зазначила, що за 2 роки вже є результати масштабного будівництва по всій країні.

Для мене така перша перемога – це якраз велике будівництво,

– сказала Олена Шуляк.

Ще про перемоги – цифровізація, Дія і Міністерство цифрової трансформації, яке створили з нуля, додала Шуляк. Наразі сотні державних послуг можна отримувати в електронному вигляді.

Що не вдалося за понад 2 роки президентства

"Перемоги – це так звана зелена зона, що вдалося. Є речі, які перебувають у жовтій зоні, у процесі. Це стосується і продовження судової реформи, і нарешті розпочатої пенсійної реформи", – сказала глава партії "Слуга народу".

Є речі, які, за словами Олени Шуляк, не дуже вдалися і за які сварить бізнес – це те, що пов'язано з податками. На думку Шуляк, поки що балансу у цьому питанні нема.

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