У Києві попередили про шум, який можуть чути містяни: що сталося

Киян та гостей міста попередили, що увечері 23 листопада у Києві можливий шум. Столична влада розповіла, з чим це може бути пов'язано.

Населення закликали не панікувати. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КМДА.

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Із чим пов'язаний шум у Києві

Шум пов'язаний з роботою великого теплоджерела на правому березі міста. Його можуть чути у декількох районах міста.

Нагадуємо, тривають технологічні процеси, що є невід'ємною частиною роботи таких масштабних об'єктів,

– написали у КМДА.

За словами влади, там ситуація контрольована і нічим не загрожує.

"Просимо містян і гостей столиці з розумінням поставитись до тимчасових незручностей", – додали у КМДА.

До слова, уже не вперше за останній час подібний шум турбує киян. Так, 20 листопада, столична влада також попереджала про технологічні процеси на теплоджерелі.