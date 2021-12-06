Шумові петарди полякам: білоруські силовики знову оскандалились
6 грудня 2021 , 16:57
Джерело:твітер Прикордонної служби Польщі
На польсько-білоруському кордоні нові заворушення. Силовики з Білорусі кидали у бік поляків шумові петарди.
За даними, представники білоруських служб кидали шумові петарди з авто. Робили вони це на відрізку, який охороняється прикордонною заставою біля одного із сіл Польщі.
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До шумових петард було кидання каміння
За 5 грудня польські прикордонники зафіксували понад 35 спроб нелегального перетину кордону. Загалом 8 особам видали постанови про депортацію з країни.Зверніть увагу! За повідомленням Міноборони Польщі, на польсько-білоруському кордоні вже працює підрозділ естонських військ. Він допомагає полякам встановлювати тимчасові загородження на кордоні.
Білоруські служби останнім часом демонстрували агресивні дії щодо польських силовиків. Зокрема, вони:
- сліпили прожекторами й лазерами;
- нищили загородження;
- стріляли у повітря;
- кидали камінням.
Міграційна криза на кордоні Білорусі: головне
- На білорусько-польському кордоні ситуація загострилась на початку листопада 2021 року. Тоді кілька тисяч біженців із країн Близького Сходу спробували прорвати кордон.
- Мігранти облаштували табір біля кордону. Вони регулярно здійснюють спроби перетнути кордон між державами.
- Через міграційну кризу, спричинену режимом Олександра Лукашенка, посли Євросоюзу погодили запровадження проти Білорусі санкцій. Згодом обмеження ввели й США та Велика Британія.
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