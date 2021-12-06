Шумові петарди полякам: білоруські силовики знову оскандалились

6 грудня 2021 , 16:57

Джерело:

твітер Прикордонної служби Польщі

На польсько-білоруському кордоні нові заворушення. Силовики з Білорусі кидали у бік поляків шумові петарди.

За даними, представники білоруських служб кидали шумові петарди з авто. Робили вони це на відрізку, який охороняється прикордонною заставою біля одного із сіл Польщі.

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До шумових петард було кидання каміння

За 5 грудня польські прикордонники зафіксували понад 35 спроб нелегального перетину кордону. Загалом 8 особам видали постанови про депортацію з країни.

Зверніть увагу! За повідомленням Міноборони Польщі, на польсько-білоруському кордоні вже працює підрозділ естонських військ. Він допомагає полякам встановлювати тимчасові загородження на кордоні.

Білоруські служби останнім часом демонстрували агресивні дії щодо польських силовиків. Зокрема, вони:

  • сліпили прожекторами й лазерами;
  • нищили загородження;
  • стріляли у повітря;
  • кидали камінням.

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Автор: Роман Стек